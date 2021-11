MutuiOnLine ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

MutuiOnLine

(Teleborsa) -hanei limiti e per le finalità dell'autorizzazione conferitagli dall'assemblea ordinaria in data 29 aprile 2021.Il Gruppo ha specificato che l'Autorizzazione è stata concessa nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data della delibera assembleare, fino al limite massimo del 20% del capitale sociale della Società, calcolato rapportando il numero delle azioni proprie al numero delle azioni emesse e tenuto conto delle azioni proprie possedute da MutuiOnLine e dalle società controllate.L'Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stata concessa con l'obiettivo, tra gli altri, di procurare azioni da utilizzare a servizio dei piani di assegnazioni di stock option a dipendenti, amministratori e collaboratori del Gruppo.Al 19 novembre, le società appartenenti al gruppo, detengono complessivamente 1.590.962 azioni proprie, tutte detenute direttamente da MutuiOnLine, pari complessivamente al 3,977% circa del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, ottima performance perche si attesta a 41,35 euro, con un aumento del 3,37%.