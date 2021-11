Planetel, nuovi dettagli sull'accordo per l'acquisizione di Direte

Planetel

(Teleborsa) -, gruppo operante nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale e quotato su Euronext Growth Milan, ha diffusoal comunicato del 18 novembre 2021 relativo alla sottoscrizione dell', società attiva in Lombardia e Veneto nella fornitura di connettività a ultra banda larga, telefonia fissa, connettività radio FWA , servizi WI-FI, servizi di sicurezza informatica e vari servizi digitali ad oltre 9.000 clienti.Planetel ha puntualizzato che ildell'esercizio 2020 era pari a circa 5,1 milioni di euro, idelle vendite dell'esercizio 2020 erano pari a circa 5 milioni di euro, laalla stessa data, normalizzata anche al fine di escludere gli effetti dovuti alla natura mutualistica di Direte SC, non applicabili alla newco Direte s.r.l., era cash positive per 0,311 milioni di euro, l'alla stessa data, normalizzato anche al fine di escludere gli effetti dovuti alla natura mutualistica di Direte SC, non applicabili alla newco Direte s.r.l., era di 0,464 milioni di euro.