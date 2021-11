Retelit: OPA Marbles, risultati provvisori procedura sell-out

Retelit,

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Si è concluso in data odierna, 22 novembre, il periodo di presentazione delle richieste di vendita, che ha avuto inizio l’1 novembre 2021, in riferimento all’ OPA ) volontaria totalitaria promossa da Marbles sulla totalità delle azioni ordinarie di Reti Telematiche Italiane,non detenute direttamente e indirettamente dall’Offerente e alla successiva Procedura di Sell-Out.Sulla base dei risultati provvisori a esito della Procedura di Sell-Out comunicati daquale Intermediario Incaricato del Coordinamento, alla chiusura della Procedura di Sell-Out, risultano presentate Richieste di Vendita relative a 4.448.746 Azioni Residue, pari al 35,833% delle Azioni Residue oggetto della Procedura di Sell-Out e al 2,708% del capitale sociale dell’Emittente.Nel corso della Procedura di Sell-Out, né l’Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto hanno acquistato Azioni Residue al di fuori della Procedura di Sell-Out.Pertanto, alla Data di Pagamento del Sell-Out (fissata per il 26 novembre 2021), l’Offerente verrebbe a detenere una partecipazione diretta e indiretta pari al 97,394% del capitale sociale dell’Emittente.Pertanto, risulta superata la soglia del 95% nel capitale di Retelit che consentirà all’Offerente di addivenire al Delisting dell’Emittente.Alla Data di Pagamento del Sell-Out, fissata per il 26 novembre 2021, l’Offerente: acquisterà tutte le 4.448.746 Azioni Residue per cui sono state presentate Richieste di Vendita durante la Procedura di Sell-Out; e corrisponderà il Corrispettivo del Sell-Out di Euro 3,10 per ciascuna Azione Residua agli Azionisti Richiedenti.