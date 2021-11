Safilo apre una nuova filiale a Varsavia

Safilo

(Teleborsa) - Il Gruppoannuncia l'apertura di una filiale polacca con showroom dedicato ai clienti nella città di Varsavia,, che sarà guidata dal Country Manager Piotr Sztaborowski e da un team di persone del territorio con una solida esperienza nel settore dell'eyewear.Questa decisione - si legge in una nota - si basa sulle potenzialità del mercato polacco, sia dal punto di vista del prodotto, grazie a un forte focus sulle montature da vista, sia dal punto di vista del posizionamento, il cui potenziale risiede nei segmenti Premium, Contemporary e Lifestyle, risultando così fortemente in linea con il portafoglio marchi di Safilo.con il quale puntiamo ad aumentare i nostri servizi, costruendo una connessione diretta con il territorio e stabilendo relazioni commerciali di lungo periodo basate su un rapporto di fiducia" - ha commentato-. "Con la presenza locale in Poloniagrazie agli asset del Gruppo che ci permetteranno di soddisfare le aspettative del mercato".