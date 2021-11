Vivendi vola a Parigi con offerta KKR su TIM

Vivendi

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,85% dietro la scia positiva disegnata da TIM a Piazza Affari sulla notizia di una proposta di KKR di un'OPA amichevole per il 100% del gruppo di telecomunicazioni..Lo scenario su base settimanale delrileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 11,27 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 11,44. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 11,17.