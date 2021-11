AO World crolla del 22% dopo il taglio della guidance

Ao World

(Teleborsa) - Affondacon i prezzi allineati a 95,7 pence per una. Il titolo rivenditore britannico di elettronica è scesodopo aver tagliato le sue prospettive di profitto per l'anno fiscale 2022, citando problemi della catena di approvvigionamento e carenze in alcune categorie di prodotti in vista della cruciale stagione dello shopping natalizio. Le stime del profitto core adjusted sono del 65% inferiori a quelle comunicate solo poche settimane fa.Il movimento odierno conferma Ao World come il titolo. Le azioni hanno perso oltre il 76% del loro valore da inizio 2021, quando avevano toccato anche i 433,5 pence sull'onda degli acquisti di materiale informatico e di elettronica durante la fase acuta della pandemia.Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 88,94 e successiva a quota 82,17. Resistenza a 101.