Borse europee in forte calo. Timori Covid superano dati positivi PMI

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. I timori per unadi coronavirus, con nuove restrizioni in diversi Paesi del Vecchio Continente, hanno la meglio sui dati positivi provenienti dagli(sia il manifatturiero che quello dei servizi in aumento a novembre ). Intanto, l'economista della BCE ha segnalato che "i rischi per l'inflazione sono al rialzo" e "l'incertezza è aumentata".L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,126. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,42%) si attesta su 75,66 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +123 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,94%.sotto pressione, che accusa un calo dell'1,05%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,27%, e scivola, con un netto svantaggio dello 0,73%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,22% sul; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 29.600 punti.In discesa il(-1,11%); sulla stessa linea, pesante il(-1,59%).di Milano, troviamo(+1,86%),(+0,71%),(+0,69%) e(+0,61%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,47%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,44%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,21%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,94%.del FTSE MidCap,(+1,15%),(+0,57%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,35%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,90%.In caduta libera, che affonda del 3,56%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,97 punti percentuali.