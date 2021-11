Caro Bollette, Arera mette in guardia per l'inizio del 2022: criticità simili a quelle dell'ultimo trimestre 2021

(Teleborsa) - Nuovo allarme disul. In audizione davanti alla X Commissione Attività produttive della Camera, il presidente dell'Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente,, ha dipinto un quadro tutt'altro che roseo per i prossimi mesi. Nonostante gli interventi del Governo, ricordati dallo stesso Besseghini di fronte ai deputati, "i prezzi dell’in Europa, e in Italia in particolare seguono i corsi del mercato del(e di quello di permessi di emissione) che costituisce la fonte degli impianti di produzione marginali". Le quotazioni di questi giorni, ha sottolineato l’Autorità, "pur con un leggero ribasso rispetto ai massimi delle scorse settimane vedono prezzi medi attorno ai 170 euro per megawattora per tutto il periodo invernale, per poi scendere intorno ai 110 euro per megawattora a partire dal mese di aprile 2022".Una situazione che delinea per il"un ulteriore, potenzialmente significativo, aumento dei prezzi per i servizi di tutela (le attuali quotazioni del gas naturale per il primo trimestre 2022 sono molto superiori a quelle utilizzate lo scorso aggiornamento), che determinerebbe criticità simili q quelle affrontate per il quarto trimestre 2021". Da ciò ne deriva che qualora non si intervenisse con nuove misure di contenimento deiper i consumatori finali, a inizio anno si rischia una doppia batosta sia per gli aumenti legati ai prezzi dellesia per iderivanti dal ripristino delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema che sono stati calmierati con le ultime manovre del governo.