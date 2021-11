Cloud Village (spin-off NetEase), riparte l'IPO sulla Borsa di Hong Kong

NetEase

Tencent Music

(Teleborsa) - Il gigante informatico cineseha annunciato l'avvio dell'della sua piattaforma di streaming musicalesulla Borsa di Hong Kong. I piani per la quotazione erano stati annunciati a maggio, ma l'IPO era stata rimandata dopo la stretta delle autorità cinesi sulle aziende operanti sul web. L'offerta comprende inizialmente 1.600.000 azioni in offerta nell'ambito dell'offerta pubblica a Hong Kong e 14.400.000 azioni per l'offerta internazionale, che rappresentano rispettivamente il 10% e il 90% del numero totale di azioni dell'offerta. Il prezzo dell'offerta non sarà superiore a 220 dollaro di Hong Kong per azione. La vendita delle azioni durerà fino a venerdì, con l'inizio delle negoziazioni alla Borsa di Hong Kong ilNella prima metà dell'anno, Cloud Village ha registrato unadi 3,81 miliardi di yuan (circa 530 milioni di euro), che ha superato le sue entrate di 3,18 miliardi di yuan (circa 440 milioni di euro). La società aveva una quota del 20,5% del mercato dello streaming musicale in Cina lo scorso anno, secondo quanto dichiarato nel prospetto di quotazione, molto minore del leader di mercato, che contava per un 72,8%.nei prossimi anni poiché questi modelli di piattaforma continuano a sostenere pesanti costi di vendita e marketing attirare nuovi utenti e, allo stesso tempo, farli pagare per i prodotti e i servizi dell'azienda", hanno scritto gli analisti di LightStream Research. Secondo la ricerca, le entrate medie di Cloud Village per utente pagante sono state di 6,8 yuan nell'ultimo trimestre, in calo rispetto ai 9 yuan dell'anno prima; la suaè quasi raddoppiata a 27,5 milioni di persone.