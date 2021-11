Donne e lavoro: al via terza edizione YEP promossa da Ortygia Business School e Intesa Sp

(Teleborsa) - Parte oggi (in streaming su Zoom alle 16) la terza edizione diil programma sull’empowerment e sulle competenze femminili nel Sud Italia, ideato dacon l'obiettivo di far riflettere leAnche questo nuovo percorso prevede il coinvolgimento ditra professioniste e manager provenienti da settori e professioni diverse che condivideranno con altrettante studentesse di atenei della propria esperienza professionale e di vita, costruendo unYEP è una iniziativa nata a dicembresotto il segno del Manifesto Capitale Umano Sud, in collaborazione conche rinnova la partnership in qualità didi questa terza edizione. Tra le aziende che supportano il programma in partenza si riconfermano Accenture, Citigroup, EY Foundation Onlus, Sifi, e Sparkle cui vanno ad aggiungersi illimity, Leonardo e Snam.Si parte oggi con un incontro legato al ruolo della donna e al Sud Italia: protagonistePresidente della Fondazione Ortygia Business School eChief Operating Officer di Intesa Sanpaolo, con la moderazione di Gini Dupasquier, Direttrice della Fondazione Ortygia Business School.Da un’indagine della Fondazione Ortygia Business School è emerso che ildelle partecipanti delle prime due edizioni ritiene di aver acquisito una migliore consapevolezza delle logiche del mondo del lavoro. Il 95% delle partecipanti al termine del percorso ritiene di aver acquisito maggiore consapevolezza dei propri punti di forza e una maggiore fiducia nel futuro. Il 91% ritiene di aver acquisito una maggiore consapevolezza delle possibilità professionali."Questi risultati – ha spiegato, Presidente della Fondazione Ortygia Business School –oinvolte e confermano la validità di un progetto nel segno dell’ecosistema tra imprese e a favore del capitale umano del Sud Italia. È fondamentale lavorare tutti insieme sulle competenze del futuro e stimolare l’ambizione, per consentire alle giovani donne di esprimere al meglio il proprio potenziale, soprattutto al Sud, dove la"Con questa edizione, la terza nel giro di due anni, raggiungiamo ilIl dato che ci fa particolarmente piacere – ha sottolineato, Direttrice della Fondazione Ortygia Business School – è che il rapporto con le role model continui anche al termine del programma. Per le ragazze questo percorso rappresenta un’opportunità che si è trasformata in un affiancamento continuativo, in una tesi di laurea o in uno stage all’interno dell'azienda presso la quale la propria Mentor lavora”.Chief Operating Officer di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "Siamo stati i primi a sostenere il progetto della Fondazione Ortygia Business School perché va nella giusta direzione di favorire l'orientamento delle ragazze del Sud Italia verso le discipline STEM. Intesa Sanpaolo collabora con numerosi atenei del Mezzogiorno con progetti, borse di studio, prestiti agevolati secondo un programma di attività che inizia sin dalle scuole primarie e che va avanti nei diversi cicli formativi, anche in ottica occupazionale. Nei prossimi anni assumeremo 4.600 giovani, in prevalenza laureati e laureate in ingegneria, informatica, materie tecniche ed economiche. Pere un equilibrio nella provenienza geografica occorrono bacini equamente rappresentati. Con il progetto di Ortygia quaranta manager Intesa Sanpaolo affiancheranno per sei mesi altrettante studentesse di sei università del Sud Italia con l'obiettivo di far emergere il talento femminile in campo tecnico-scientifico al Sud”.Ad oggi - si legge nel comunicato ufficiale - il progetto YEP ha coinvolto oltre, scelte in base alla motivazione e alla sensibilità riguardo ai territori del Mezzogiorno. Sei gli atenei coinvolti nel programma: