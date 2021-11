E.ON scivola in fondo al DAX dopo presentazione piano al 2026

E.ON

(Teleborsa) - Seduta drammatica per, che si posiziona a 10,69 con una. Il titolo del colosso tedesco attivo nel settore dell'energia risulta ilnel giorno in cui ha presentato il nuovo piano al 2026 , che prevede investimenti per 27 miliardi di euro, di cui circa 22 miliardi di euro destinati all'espansione delle proprie reti.Il management della società prevede per il 2026 - per quanto riguarda il core business - un targetrettificato di circa 7,8 miliardi di euro (CAGR di circa il 4% dal 2021 al 2026) e un obiettivo di(utile per azione rettificato) di circa 0,90 euro (CAGR dell'8-10% dal 2021 al 2026).Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area divista a 10,56 e successiva a quota 10,41. Resistenza a 10,92.