Eurozona, indici PMI crescono nonostante inflazione e preoccupazione Covid

IHS Markit

(Teleborsa) - L'economia dell'Eurozona ha aumentato il passo a novembre, dopo la scivolata di ottobre. Secondo le stime preliminari di, l'è aumentato a novembre a 58,6 punti dai 58,3 precedenti, risultando superiore ai 57,3 punti attesi dagli analisti. Cresce anche il, attestandosi a 56,6 punti rispetto ai 54,6 precedenti e ai 53,5 punti attesi. Di conseguenza ilsi porta a 55,8 punti dai 54,2 precedenti (era atteso a 53,2 punti).Fra le maggiori economie europee, lamostra un peggioramento del PMI manifatturiero a 57,6 da 57,8, sopra il consensus di 56,9 punti, e un aumento del PMI sevizi a 53,4 da 52,4 (sopra il 51,5 atteso). In, il PMI manifatturiero si porta a 54,6 da 53,6 (53 punti il consensus) e il PMI servizi a 58,2 da 56,6 (era atteso 56)."La più forte espansione dell'attività economica di novembre ha confuso le aspettative di rallentamento degli economisti. Detto ciò, ènel quarto trimestre, soprattutto in vista di un aumento dei contagi che a dicembre probabilmente causerà ulteriori sconvolgimenti all'economia", ha commentato Chris Williamson, Chief Business Economist presso la IHS Markit."Il settore manifatturiero continua ad essere ostacolato daiche a loro volta limitano la crescita della produzione ad uno dei livelli più bassi registrati dal 2020, quando le misure di contenimento del Covid-19 sono state introdotte per la prima volta - ha aggiunto - Allo stesso tempo, è sconfortante osservare che le migliori prestazioni del settore dei servizi potrebbero dimostrarsi di breve durata se le nuove restrizioni antivirus dovranno essere reimposte. Il settore dei viaggi e delle attività ricreative sta già notando un forte deterioramento di crescita rispetto alla scorsa estate. Conseguentemente ai ritardi sulle forniture, rimaste vicine a livelli record, e ai prezzi energetici in forte impennata,".