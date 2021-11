IFTS Academy, Adecco con Baker Hughes e Angel Company per formare 43 professionisti

(Teleborsa) - Consentire a giovani laureati e diplomati in materie tecniche di intraprendere corsi altamente professionalizzanti della durata di un anno, in ambito Software&System Engineering, Business Analysis, Project Management, Procurement, Sales, Finance, Quality Assurance, Industrial Design offrendo loro la possibilità di specializzarsi direttamente sul campo, attraverso un contratto di apprendistato di primo livello. Con questo obiettivo, società di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano,, azienda di tecnologia al servizio dell'energia che fornisce soluzioni per i clienti dell'energia e dell'industria in tutto il mondo ed, gruppo industriale che progetta e sviluppa soluzioni high-tech per il trasporto, l'aerospazio e la meccatronica digitale, lanciano laprogetto di apprendistato di I livello della durata di un anno che coinvolgerà 43 profili tra neo laureati e diplomati tecnici. L'iniziativa sarà presentata nel corso di un evento di lancio in programma mercoledì 24 novembre alle ore 10.30 presso l'Aula Videoconferenze delaperto a tutti gli aspiranti partecipanti, che potranno fare domande ai tavoli tematici delle due aziende e lasciare il proprio CV per essere ricontattati da Adecco per un colloquio di selezione.Il progetto formativo – spiega una nota – sarà articolato in due percorsi e organizzato anche grazie alla collaborazione delente di formazione e servizi delle Camere di Commercio, e dell'"Siamo pronti per partire con la seconda edizione dell'Academy IFTS, consapevoli dell'importanza che i progetti basati sulla formazione e le attività di training on the job come questo possono avere per i ragazzi che cercano lavoro in un momento congiunturale come quello di oggi – ha commentato–. Questo percorso consentirà, infatti, ai 43 partecipanti di acquisire competenze specifiche per iniziare una carriera di successo nell'industria meccanica, nell'ingegneria e nei settori dell'information technology. Proprio per questo motivo, siamo orgogliosi di poter confermare la collaborazione con partner d'eccezione, che sono sinonimo di professionalità e autorevolezza in tutto il territorio pugliese"."Per Baker Hughes investire nel capitale umano, specialmente se radicato nel territorio, è da sempre una priorità – ha spiegato–. È proprio questo il motivo che ci ha spinto a riconfermare l'Academy, un progetto formativo che ha visto nella sua prima edizione lanciata nel 2019 l'inserimento lavorativo del 100% dei talenti a un anno dalla partecipazione, la maggior parte dei quali assunti presso i nostri stabilimenti italiani. Un successo che ha spinto un'altra importante realtà del territorio a sposare il progetto, generando così un circolo virtuoso che premia sia le aziende che i talenti della nostra comunità. Crediamo inoltre fermamente nel valore delle giovani generazioni; per supportare ulteriormente la transizione energetica, abbiamo la necessità di promuovere l'ingresso nel mondo del lavoro di figure professionali preparate e portatrici di idee e stimoli nuovi"."Come Gruppo abbiamo sempre creduto fortemente a puntare ad una forte integrazione tra scuola, formazione e lavoro – ha dichiarato–. Dobbiamo preparare le attuali e future generazioni di professionisti, affinché abbiano le conoscenze ma anche l'esperienza necessarie da acquisire con il Training on the job, per affrontare le sfide che i settori ad alta tecnologia impongono. Il lancio di questa edizione dell'Academy IFTS va proprio in questa direzione. Sarà inoltre, un segnale importante per la Regione, perché due imprese presenti sul territorio pugliese, una totalmente privata e una multinazionale, hanno un'esigenza comune, quella di sviluppare competenze nella Regione che ci ospita".