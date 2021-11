Juventus crolla in Borsa dopo l'ok alle condizioni dell'aumento di capitale

Juventus

(Teleborsa) - Seduta drammatica per, che si posiziona a 0,63 con una. Il titolo della società operante nel settore del calcio professionistico, quotata su Euronext Milan, risulta ildopo che il consiglio di amministrazione ha approvato le condizioni definitive dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 29 ottobre 2021 e il calendario dell'offerta in opzione delle nuove azioni.Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 0,6085 e successiva 0,587. Resistenza a 0,6505.