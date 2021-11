Orange Belgium, trattative in esclusiva per l'acquisizione del 75% di VOO SA

Orange Belgium

(Teleborsa) -è stata scelta da Nethys per avviare trattative in esclusiva persulla base di unper il 100% del capitale. VOO SA è un operatore di telecomunicazioni che possiede la rete via cavo nella regione della Vallonia e parte della regione di Bruxelles. Inoltre, offre servizi di telefonia fissa e mobile, Internet a banda larga e servizi televisivi.L'enterprise value di 1,8 miliardi di euro per il 100% del capitale corrisponde a un multiplo dell'EBITDA prima delle sinergie di 9,5x. Orange Belgium, che attualmente ha un leverage basso,, con il supporto della società madre francese. "Il progetto industriale di Orange, la natura complementare delle sue risorse e dei suoi team e la cultura sociale delle due società offrono una", viene sottolineato in una nota.Si muove al rialzo, che si attesta a 19,9, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 19,96 e successiva a 20,12. Supporto a 19,8. Discreta la performance di, che si attesta a 9,9, in lieve. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 9,94 e successiva a 10,03. Supporto a 9,85.