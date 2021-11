Scambi al ribasso per l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. I timori per una quarta ondata di coronavirus, con nuove restrizioni in diversi Paesi del Vecchio Continente, e una stretta nella politica monetaria bilanciano i dati positivi provenienti dagli(sia il manifatturiero che quello dei servizi in aumento a novembre). Intanto, l'economista della BCE ha segnalato che "i rischi per l'inflazione sono al rialzo" e "l'incertezza è aumentata".Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,124. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,49%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,52%), che ha toccato 75,58 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +125 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,98%.piccola perdita per, che scambia con un -0,63%, senza slancio, che negozia con un +0,09%, e tentenna, che cede lo 0,21%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,79% sul; sulla stessa linea, ilperde lo 0,80%, continuando la seduta a 29.719 punti.In ribasso il(-1,1%); con analoga direzione, in forte calo il(-1,58%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,30%),(+1,12%),(+1,06%) e(+1,03%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,73%.Affonda, con un ribasso del 2,49%.Crolla, con una flessione del 2,17%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,84%. Vivendi ha affermato che "è unin TIM e non intende dismettere la propria la quota".a Milano,ottiene un +1,79%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,54%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,72%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,23%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,17%.