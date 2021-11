Sharing Mobility, a Roma V Conferenza Nazionale in partnership con RFI

(Teleborsa) - "Da, che riguardavano solo la componente infrastrutturale delle stazioni, oggi abbiamo a disposizione risorse da parte del MIMS pari aper riqualificarein ottica di potenziamento della mobilità integrata". Lo ha dettoresponsabile Direzione Stazioni di Rete Ferroviaria Italiana nel corso del suo intervento alla quinta Conferenza Nazionale sulla, organizzata dall’Osservatorio Nazionale sullae in partnership con"Ilcoprirà una parte importante di questo piano e, entro ilsaranno interessate da questo importante progetto di, ha aggiunto la Venturoni che ha un ruolo fondamentale nel grande progetto nazionale di mobilità integrata. Leinfatti, dovranno accogliere le reti di trasporto che si stanno realizzando grazie alle nuove politiche per la mobilità sostenibile.Ne dà notizia- sottolineando che "nelle aree urbane, a meno di un km da una stazione, vive e lavora più del 20% della popolazione e nel raggio di 3 km, dove la percentuale supera il 50%, si trova la maggioranza delle scuole secondarie (51%), delle sedi universitarie (83%) e degli ospedali (59%). Le stazioni sono al centro delle città e, in coerenza con gli obiettivi della politica dei trasporti nazionale e locale e della transizione verso una nuova gerarchia della mobilità, RFI sta lavorando per far sì che gli accessi agli hub ferroviari siano sempre più fruibili per chi sceglieA Roma, si legge ancora - negli spazi dell'Acquario Romano, questa mattina si è fatto il punto sullo stato dell’arte della mobilità condivisa in Italia presentando il Rapporto Nazionale sullaDopo l’arresto causato dalla pandemia, il 2021 vede l'utilizzo di scooter, bici e monopattini in sharing superare i valori del 2019, seguiti da un trend positivo anche per le auto condivise. Le iscrizioni ai servizi di mobilità condivisa in Italia sono state oltreservizi di sharing attivi in 49 città. Sul podio Milano (per percorrenze, numero veicoli e numero noleggi) seguita da Roma, Torino e Firenze.