Wall Street, chiusura in rosso per S&P-500 e Nasdaq

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a +0,05% sul, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che chiude a 4.683 punti (-0,32%). In rosso il(-1,16%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'(-0,39%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,81%),(+1,43%) e(+0,77%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,24%),(-1,14%) e(-0,53%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,83%),(+2,54%),(+2,53%) e(+2,22%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,60%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,97%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,63%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,52%.Tra i(+7,17%),(+4,00%),(+3,27%) e(+2,83%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,62%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,44 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,35%.Sensibili perdite per, in calo del 3,73%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI manifatturiero (atteso 59 punti; preced. 58,4 punti)15:45: PMI servizi (atteso 59 punti; preced. 58,7 punti)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,1%; preced. 6,7%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,2%; preced. -1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 264K unità; preced. 268K unità)14:30: Spese personali, mensile (atteso 1%; preced. 0,6%).