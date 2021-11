Zoom crolla al Nasdaq, delude crescita clienti

Zoom Video Communications

Nasdaq 100

Zoom Video Communications

indice dei titoli tecnologici USA

Zoom Video Communications

(Teleborsa) - A picco, che presenta un pessimo -17,55% dopo aver annunciato una trimestrale oltre le attese degli analisti, ma ha deluso con una crescita dei clienti in rallentamento.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 192,6 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 212,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 185,5.