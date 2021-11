Affonda la Borsa di Tokyo. La Nuova Zelanda alza ancora i tassi

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di, che affonda con una discesa dell'1,58%, dopo essere stata chiusa nella giornata di ieri per festività. Sul fronte macroeconomico, l'indice è continuato a salire a novembre, raggiungendo i massimi da gennaio 2018.Sulla stessa linea, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità, mentre è leggermente positiva Shanghai (+0,10%). Guadagni frazionali per(+0,49%); senza direzione(-0,1%). Poco sopra la parità(+0,41%); poco sotto la parità(-0,21%).La banca centrale dellaper la seconda volta in due mesi, spinta dalla crescente pressione inflazionistica e poiché un allentamento delle restrizioni sul coronavirus ha sostenuto l'attività economica del Paese. Gli investitori si aspettavano però un aumento maggiore dei tassi. La prossima banca centrale dell'area asiatica a dover decidere è la, che giovedì ha la sua riunione politica.Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,22%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,09%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,05%.Il rendimento dell'tratta 0,08%, mentre il rendimento delè pari 2,91%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (preced. 53,2 punti).