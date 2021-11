Al via la "TIM Challange for Circular Economy"

TIM

(Teleborsa) - Parte oggi la ‘’, la nuova call organizzata da, attraverso, per individuare soluzioni che supportano l’e fanno bene al pianeta. La sfida si rivolge a startup, PMI e scaleup che potranno presentare i propri progetti tramite la piattaforma di Open Innovation di TIM (https://www.wcap.tim.it/it) fino al 24 gennaio 2022.Leproposte dovranno dimostrarsi capaci di intervenire efficacemente su una delle diverse tipologie di spreco e potranno riguardare diversi ambiti dell’quali: la gestione dei rifiuti speciali civili e industriali (batterie, apparecchiature fuori uso, materiale RAEE, legno, plastica, carta, vetro, ferro e acciaio); le infrastrutture industriali e civili (la rete fissa, la rete mobile, i data center, gli uffici aziendali); le risorse, i materiali e i beni strumentali (apparati di rete e server, il rame); i prodotti destinati al consumatore finale (smartphone, telefoni, tablet, modem, decoder e altri device).Lesaranno valutate da unacomposta da esperti del mondo della Sostenibilità, dell’Innovazione e dell’ICT: le società selezionate avranno l’opportunità di negoziare una collaborazione con TIM con possibilità di accesso facilitato nell’del Gruppo.La “TIM Challenge for Circular Economy” si avvale dell’esperienza di TIM WCAP, il Programma didi TIM che favorisce opportunità die di collaborazione con startup ready to market, Piccole e Medie Imprese e scaleup, e del supporto di, società benefit, considerata il punto di riferimento della sostenibilità in Italia con una community di 5 milioni di persone.