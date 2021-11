Borse caute. Piazza Affari corre sola

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Telecom Italia

Unicredit

Banca Mediolanum

Enel

Buzzi Unicem

Stellantis

DiaSorin

Prysmian

Banca Popolare di Sondrio

Caltagirone SpA

Tod's

Tinexta

Fincantieri

Autogrill

Juventus

GVS

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela e dove restano i timori legati al rischio tassi e alla prospettiva di nuovi lockdown. Senza direzione intanto l'sulla borsa a stelle e strisce.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,47%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.789,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 78,58 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +128 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,02%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,37%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,27%; senza slancio, che negozia con un -0,03%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 27.109 punti, mentre, al contrario, e' stato venduto parecchio il, che ha archiviato la seduta a 29.466 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,91 miliardi di euro, in deciso ribasso (-14,25%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,39 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 3,25 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,81 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+15,63%),(+2,97%),(+2,91%) e(+2,00%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,68%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,03%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,79%.del FTSE MidCap,(+3,75%),(+3,41%),(+3,08%) e(+2,55%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,63%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,47 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,09%.Sensibili perdite per, in calo del 2,36%.