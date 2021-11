Chiusura contrastata per Wall Street. Ancora sotto pressione il Nasdaq

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura contrastata per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,55% a 35.814 punti, mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 4.691 punti. In lieve ribasso il(-0,45%); sui livelli della vigilia l'(+0,13%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,04%),(+1,55%) e(+0,70%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,63%.Al top tra i(+2,56%),(+2,35%),(+2,18%) e(+2,15%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,04%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,84%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,46%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,18%.(+9,17%),(+6,32%),(+3,83%) e(+2,95%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,25%.In caduta libera, che affonda del 4,14%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,37 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,03%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,2%; preced. 6,7%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,2%; preced. -1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 260K unità; preced. 268K unità)14:30: Spese personali, mensile (atteso 1%; preced. 0,6%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 14%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 66,9 punti; preced. 71,7 punti).