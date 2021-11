DigiTouch sale al 100% di Nextmove per rafforzare l'offerta nell'e-commerce

DigiTouch

(Teleborsa) -, Cloud Marketing Company quotata su Euronext Growth Milan, ha perfezionatodel capitale sociale di, società tecnologica specializzata nello sviluppo di siti e-commerce e di interfacce digitali, portando la propria quota di partecipazione al 100%. Il razionale dell'operazione - portata a termine sulla base dell'accordo contrattuale assunto il 18 maggio 2020 - risiede nella volontà di DigiTouch di "e abilitare un ulteriore sviluppo della propria market offer nell'ambito delle strategie e dei servizi per il mondo e-commerce", si legge in una nota. Il Cda ha previsto di procedere nel 2022 con la fusione di Nextmove Srl e DigiTouch Market Place Solutions."Si tratta di una condizione molto favorevole per la nostra offerta di servizi e soluzioni eCommerce che, insieme ai servizi di marketing e di tecnologia, ci permette di presentarci al mercato come Partner per la Trasformazione Digitale", ha commentato, presidente del gruppo DigiTouch.Il CdA di DigiTouch ha nominato. Biancheri, già Head of Technology del gruppo, ha maturato una decennale esperienza nel settore IT, lavorando inizialmente come System Administrator e Web Developer, proseguendo nell'ambito delle interfacce web e della comunicazione online a 360 gradi.