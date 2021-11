Eventi e scadenze del 24 novembre 2021

Compagnia Dei Caraibi

(Teleborsa) -XVI edizione del Festival Delle Scienze di Roma - Il tema dell'evento, che si svolge all’Auditorium Parco della Musica, sarà SFIDE e sarà dedicato alla relazione tra società ed economia, alla salute, alla medicina, all'Universo e allo Spazio, alle scienze della vita, alla Tecnologia e innovazione con 200 eventi organizzati live e streaming. Parteciperanno scienziati di fama mondiale, filosofi e intellettuali. ENEA partecipa all'evento con l’organizzazione di tre eventi su economia circolare, frontiere dell'energia e l'uomo nello spazioXIX Edizione del MECSPE di Bologna - La 19esima edizione di MECSPE, importante manifestazione dedicata alle tecnologie innovative per l'industria manifatturiera, ospiterà 1.800 aziende in esposizione, 13 saloni, 46 iniziative speciali e convegni per dare impulso alla ripresa del settore, basata su tre pilastri: digitalizzazione, sostenibilità e formazioneBanca d'Italia - L'economia della Sardegna - aggiornamento congiunturaleTech Retail Investor Day - Il "TECH RETAIL INVESTOR DAY", organizzato da IR Top Consulting in partnership con Borsa Italiana, è riservato alle aziende TECH di Euronext Growth Milan. Obiettivo dell'evento è offrire agli investitori retail un'occasione di confronto con il Top Management di selezionate aziende TECH, che approfondiranno business model, financials, tech strategy e cases di successoFOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaForum degli Enti Locali e delle Imprese del Mediterraneo - Il forum, anche in diretta streaming, sarà un'occasione di incontro tra enti locali, imprese, professionisti e associazioni dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e scaturisce dalla volontà di far nascere sinergie, intese, scambi che possano ridare all'area del Mediterraneo il meritato valore. Parteciperà l'ENEA14.00 - Enel - Capital Markets Day 2021 - Conferenza stampa, livestream, del Capital Markets Day 2021 di Enel per la presentazione del piano strategico 2022 - 2024 e la visione del Gruppo al 2030- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Piano Strategico 2021-2025- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità nel pomeriggio e diffusione del comunicato stampa il 25 novembre prima dell'apertura di Piazza Affari- Appuntamento: Presentazione analisti