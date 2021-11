Expert.ai, Paola Paris entra in CdA al posto di Patrizia Arioli

expert.ai

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, ha preso atto delle dimissioni dell'amministratore indipendente(rassegnate per motivi di salute) e ha proceduto alla nomina mediante cooptazione di(in possesso dei requisiti di indipendenza).Il CdA ha anche deliberato di nominare Paola Alessandra Paris quale membro del, conferendo alla stessa il ruolo di Presidente del Comitato. Il Controllo sulla Gestione risulta pertanto quindi composto da: Paola Alessandra Paris, in qualità di Presidente; Alberto Sangiovanni-Vincentelli; Stefano Pedrin.Nel contesto del translisting su Euronext Milan, il board ha inoltre deliberato nell'ambito del piano di stock option 2020-2023 di esercitare la facoltà attribuitagli dal regolamento del piano di stock option 2020-2023 diattribuite per l'esercizio 2021, dal 29 novembre 2021 al 17 dicembre 2021.È stata infineper il 13 dicembre 2021 e 14 dicembre 2021, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: nomina dell'amministratore Paola Alessandra Paris; conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti (con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Milan).