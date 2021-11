Franco vede PIL almeno al 6,2%. Taglio tasse per famiglie e competitività

(Teleborsa) -. Lo ha affermato il Ministro dell'Economia, durante un'audizione sulla Manovra alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, confermando che la crescita sarà superiore a quella indicata nella Nadef.t, che nella Nadef era, "sempre che dal lato della pandemia non vi siano dei forti peggioramenti".Parlando degli, Franco ha detto che "è importante siano usati per, e che gli interventi siano coerenti con quello che si farà poi con legge delega".Il titolare dell'Economia ha poi confermato "in questi giorni ci stiamo incontrando per definire una proposta da presentare e che sarà discussa in sede parlamentare". La riforma fiscale su cui si sta discutendo in questi giorni dovrebbe prevedere una, una complessivadelle stesse ed anche. Fra le aliquote soggette a rimodulaizone quelle degli scaglioni centrali (redditi medi) che sono i più penalizzati quanto a imposta effettiva. Si studia poi una TLB://DOCS/19_2021-11-23_TLBcon cui si riassorbirebbe anche il bonus Irpef da 100 euro.Franco ha anche spiegato checosteranno complessivamente, di cui lasaranno assorbiti soloIl Ministro ha parlato quindi di, sottolineando cheil costo dei bonus è stimato in. Una cifra che va ad aggiungersi alla riforma del fisco. "Discutiamo di 8 miliardi di interventi sul fisco - ha precisato - ma teniamo conto che i contribuenti si scaricano quest'anno 11,5 miliardi di sgravi fiscali".Franco ha anche spiegato la ratio dietro, indicando che i pche è venuto meno il cashback, quindi il governo ha deciso non prorogarlo nel 2022."Nel primo semestre 2021 - ha spiegato Franco - il valore dei pagamenti POS è aumentato del 28%. In estate, quando il cashback non era più operante, le percentuali sono rimaste grossomodo invariate".