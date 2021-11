FS Italiane, Ferraris: tecnologia e innovazione per rispondere a nuove sfide mercato

(Teleborsa) - Investire insia all’esterno che all’interno dell’azienda, per avere la capacità di intercettare i nuovi trend, gestire i nuovi strumenti tecnologici e rispondere alle sfide del mercato con una nuova idea di: puntuale, connesso e ricco di contenuti. Questa la vision delineata daamministratore delegato del, durante l’evento Come l’innovazione impatterà il mondo del lavoro organizzato dalla società di consulenzaNe dà notizia- giornale online del Gruppo."I comportamenti delle persone stanno cambiando, losta modificando la stessa idea di viaggio e il modo in cui viene concepito. La puntualità resta il punto fondamentale ma deve esserlo anche la connettività. Se unnon è connesso rischia di non essere attrattivo", spiega Ferraris che anticipa la: "Dobbiamo rendere fruibile il WiFi non solo a bordo dell’Alta Velocità ma anche per il. Abbiamo 17mila chilometri di linee ferroviarie in Italia, e lìConcetto ribadito daChief Corporate Affairs Officer del Gruppo FS che punta sullache - spiega nel suo intervento - "ci permetterà di migliorare lae, aspetto fondamentale, anche la qualità della vita. Come Gruppo dobbiamo essere in grado di mettere in campo un lcompleta e non lasciare indietro nessuno, di cambiare e provare a gestire l’avanzamento della tecnologia e i nuovi strumenti che abbiamo a disposizione".