Future USA in ribasso in attesa dell'Opening Bell

(Teleborsa) - Dopo una seduta chiusa in maniera contrastata (solo il Nasdaq ha chiuso in rosso), i future USA indicano che. Pesano le trimestrali negative di due importanti società retail,, che segnalano i continui problemi della aziende sul fronte della supply chain. I titoli disaranno sotto i riflettori dopo che un tribunale dell'Ohio ha affermato che le loro farmacie hanno contribuito ad alimentare la crisi degli oppioidi. In giornata saranno anche diffusi iIl contratto sullascia sul terreno lo 0,36% a 35.683 punti, mentre quello sullomostra un ribasso dello 0,30% a 4.676 punti. Il derivato sulsegna un -0,39% a 16.242 punti.Sul, è una giornata ricca di dati. Prima dell'Opening Bell vengono diffusi PIL trimestrale, ordini di beni durevoli, redditi e spese personali, richieste di sussidi di disoccupazione. Dopo l'apertura della Borsa, la fiducia dei consumatori, le vendite di case nuove, le scorte di petrolio e gli stoccaggi di gas. La settimana sarà caratterizzata dalla festività delnegli USA giovedì e dalla chiusura anticipata venerdì dei mercati statunitensi per il