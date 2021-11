Johnson Matthey annuncia buy back dopo raddoppio dell'utile sottostante

Johnson Matthey

(Teleborsa) -, multinazionale britannica di prodotti chimici speciali e tecnologie sostenibili, ha registratoin aumento del 23% a 8.586 milioni di sterline nel semestre terminato il 30 settembre 2021, principalmente a causa dell'aumento dei prezzi medi dei metalli preziosi. L'è stato di 293 milioni di sterline, in crescita del 102% e superiore ai livelli pre-pandemia, guidato dalla forte crescita delle vendite e dai prezzi medi dei metalli preziosi più elevati. L'è stato di 20 milioni di sterline, che riflette la svalutazione una tantum di materiali per batterie, la quale ha anche causato unadi 9 milioni di sterline e unadi 14,8 pence."Guardando al futuro, il mondo che cambia intorno a noi significa che Johnson Matthey non è mai stato più rilevante - ha affermato- La nostra esperienza nel settore dei metalli e le tecnologie di processo sono fondamentali per molti nuovi mercati focalizzati sulle soluzioni ai cambiamenti climatici e ci danno un forte vantaggio competitivo"."Per assicurarci di concentrare le nostre risorse su queste opportunità di crescita chiave abbiamo preso alcune decisioni strategiche intorno al nostro portafoglio - ha aggiunto - In particolare, abbiamo annunciato la nostra intenzione dipoiché abbiamo concluso che questa attività non avrebbe generato rendimenti adeguati per noi. Inoltre, oggi annunciamo che abbiamo concordato lae stiamo discutendo della".Il consiglio di amministrazione ha approvato undi 22 pence per azione, in aumento del 10% rispetto all'anno precedente (primo semestre dell'anno fiscale 2020/21: 20 pence per azione). Il board ha anche approvato unper 200 milioni di sterline che inizierà nel nuovo anno. Confermato l'