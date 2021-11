Smart Working, prende forma la disciplina applicabile nel settore privato

(Teleborsa) - Ilstanno lavorando ad un, oggi più noto come smart working, dettando linee di indirizzo per la contrattazione e le regole.La bozza prevede l'adesione sue la necessita di un, che regoli il lavoro agile, indicandone la durata, l'alternanza di periodi in presenza e periodo a distanza, i luoghi eventualmente esclusi per il lavoro, gli strumenti messi a disposizione del dipendente, i tempi di disconnessione e riposo, i controlli e la parità di diritti.La giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza pere pedella prestazione. Si individuano però dellenelle quali il lavoratore potrà non erogare la prestazione lavorativa, si legge nella bozza, che indica la possibilità di richiederema non prevede straordinari. In caso di malattia, ferie o infortunio sarà possibile disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, il lavoratore non è obbligato a prenderle in carico prima della fine del periodo di malattia.Il datore di lavoro dovrà anche fornire lanecessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto, oltre alledella strumentazione.E' previsto anche lo svolgimento di, che eventualmente si renda necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto. "