United Utilities, ricavi e utile sottostante in aumento nell'ultimo semestre

United Utilities

(Teleborsa) -, la più grande società idrica quotata del Regno Unito, ha registratopari a 932,3 milioni di sterline nel semestre terminato il 30 settembre 2021, in rialzo del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'è stato di 333 milioni, in crescita del 4%, anche grazie alla ripresa del consumo da parte delle imprese. La rrimane forte con il debito inesigibile delle famiglie in miglioramento all'1,8% nella prima metà dell'anno fiscale. La società ha affermato che riceverà 150 milioni di sterline inper il 2020-2025."In un momento in cui molte famiglie stanno lottando con un costo della vita più elevato, negli ultimi due anni abbiamotipiche dell'acqua per le famiglie nella nostra regione del 6% in termini reali", ha commentato il. "Il cambiamento climatico e la crescita della popolazione sono sfide che tutti dobbiamo affrontare e continueremo a investire per rendere i nostri servizi più resilienti e rafforzare la nostra capacità di rispondere e riprenderci da eventi meteorologici estremi - ha aggiunto - Il nostroaiuterà anche l'economia della nostra regione a crescere, generare posti di lavoro e sviluppare competenze nelle nostre comunità".