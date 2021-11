USA, aumentano le richieste di mutui settimanali

(Teleborsa) - Aumentano lenegli Stati Uniti nella settimana al 19 novembre 2021. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento dell'1,8% dopo il -2,8% della settimana precedente. L'indice relativo alle richieste diè cresciuto dello 0,4%, mentre quello relativo allesegna un incremento del 4,6%.Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), precisando che isono saliti al 3,24% dal 3,20% rilevato in precedenza."I mercati finanziari continuano a discernere il percorso politico della Federal Reserve nei prossimi mesi alla luce dell'attuale contesto di crescita elevata e alta inflazione", ha affermato Joel Kan, Associate Vice President of Economic and Industry Forecasting di MBA. "Nonostante l'aumento dei tassi, le richieste di rifinanziamento sono leggermente aumentate - ha aggiunto -".