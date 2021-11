Borse europee in rialzo, Milano inclusa

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, orfani del faro di Wall Street chiusa oggi per il Giorno del Ringraziamento.Sullo sfondo restano i timori per le nuove possibili restrizioni, sulla scia dell'da Covid-19, che frenerebbero lo slancio della ripresa economica e, le, dopo che dai verbali dell'ultima riunione della banca centrale americana è emersa la posizione meno "colomba" dei diversi governatori che lasciano aperta la porta a un aumento dei tassi già nella prima metà del prossimo anno.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,21%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,27%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 78,11 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +126 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,99%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,38%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,17%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,33%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 27.216 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 29.765 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,47%),(+1,58%),(+1,57%) e(+1,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,16%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,69%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,66%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,63%.di Milano,(+4,92%),(+2,59%),(+2,35%) e(+2,28%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,13%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,13%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,00%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,61%.