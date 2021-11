CDP, Scannapieco: "Piano elaborato in tempi record. Guarda al futuro"

(Teleborsa) - IlP è stato messo a punto". Lo ha spiegato l'Amministratore delegato di CDP,, nella conferenza stampa per la presentazione del Piano, ringraziando tutti i collaboratori e ricordando che la scelta del consulente è avvenuta a giugno con una gara europea e il lavoro sul Piano è iniziato a metà settembre."Abbiamo fatto un lavoro in cui abbiamo scandagliato tutte le attività della Cassa ed", ha sottolineato il manager, ribadendo che il piamo "non è una serie azioni da fare mache, partendo dalla situazione del paese e da cosa è oggi CDP,, introduce dei principi d'azione e soprattutto dei valori aziendali nuovi e soprattutto la consapevolezza di voler generare con la propria azione un impatto positivo".Scannapieco ha spiegato che nel piano è stato definito prima di tutto il contesto economico italiano e globale, poi il "campo di gioco" in cui la Cassa dovrà operare, quello che CDP è oggi e le linee strategiche di intervento, arrivando solo alla fine a definire le linee guida operative e gli obiettivi di impatto economico-patrimoniale.