CDP, Scannapieco: "Piano genererà impatto positivo su crescita e interseca PNRR"

(Teleborsa) -, che attiva investimenti per 128 miliardi di euro, fra risorse proprie della Cassa e risorse di terzi, con l'aspirazione a mantenere il ruolo di volano della ripresa economica del Paese.Parlando del Piano ai microfoni di Teleborsa,, ha affermato che "l'obiettivo principale è quello diper la crescita del Paese sostenendo, con una grande attenzione alla sostenibilità stessa die progetti, quindi agli aspetti ambientali e sociali, oltre ovviamente a quelli economici"."L'obiettivo è anchesu quelle partecipazioni che riguardanodel Paese, quindi le grandi reti ed altre aziende strategiche. Per altre l'obiettivo è intervenire ednel loro percorso di crescita, ma poi uscire per far ruotare il capitale e sostenere altre iniziative e poi un".Parlando delScannapieco ha affermato che"In particolare, Cassa avràsul PNRR: il primo è quello di, quindi abbiamo 3,3 miliardi che investiremo in fondi di venture capital ed altre iniziative per l'internazionalizzazione delle aziende; la seconda attività èper creare prodotti finanziari a favore soprattutto delle imprese; la terza, molto importante, è offriralla Pubblica Amministrazione, principalmente a quella centrale, per aiutarla a mettere a terra le risorse del piano.