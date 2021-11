Cerved, CdA nomina presidente Aurelio Regina, AD Andrea Mignanelli

Cerved

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei servizi e delle informazioni finanziarie, ha attribuito le cariche sociali fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, nominandocome Presidente ecome amministratore delegato. Emanuele Antonio Bona, Chief Financial Officer, è stato nominato dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.Il CdA ha inoltre nominato i seguenti comitati endoconsiliari: per ilPresidente Stefano Caselli, componenti Giulia Cavalli, Elena Toson e Anna Zanardi; per ilPresidente Anna Zanardi, componenti Giulia Cavalli, Elvina Finzi e Carlo Purassanta; per ilPresidente Giulia Cavalli, componenti Alessandra Ferrari, Anna Zanardi e Elvina Finzi.In data odierna, l'assemblea aveva deliberato di determinare in, nominando 11 consiglieri dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Castor Bidco (con una partecipazione dell'89,4% nel capitale): Peyrano Luca, Purassanta Carlo, Zanardi Anna, Finzi Elvina, Cavalli Giulia, Mignanelli Andrea, De Bernardis Gianandrea, Toson Elena, Caselli Stefano, Regina Aurelio, Ferrari Alessandra. I consiglieri Anna Zanardi, Elvina Finzi, Giulia Cavalli, Elena Toson, Stefano Caselli, Aurelio Regina, Alessandra Ferrari hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.Durante il CdA successivo all'assemblea,dalla carica di consigliere con effetto immediato. Le dimissioni sono state motivate dalla circostanza che è intervenuto il trasferimento della licenza di cui all’art. 134 TULPS dallo stesso De Bernardis al consigliere Luca Peyrano.L'assemblea ha anche deliberato didi 0,50 euro per ogni azione, a valere sulle riserve disponibili e/o sull'utile, proposta da parte di Maven Investment Partners Ltd. e Berry Street Capital Management LLP, nella loro qualità di soci titolari o investment manager di rispettivamente 4.074.531 azioni ordinarie e 1.615.100 azioni ordinarie, rappresentative complessivamente del 2,91% del capitale.