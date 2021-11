Continuità territoriale Sardegna, MIMS pubblica decreti con linee guida servizio

(Teleborsa) - Il Ministro Enrico Giovannini, ha firmato i decreti attuativi per la continuità territoriale aerea con la Sardegna, che consentono di avviare le procedure per l’assegnazione dei servizi di linea sulle rotte che collegano Alghero, Cagliari e Olbia con Roma (aeroporto di Fiumicino) e Milano (aeroporto di Linate) e sulle rotte Alghero-Bologna, Cagliari-Bologna e Cagliari Torino a partire dal 15 maggio 2022.I decreti in questione, che puntano ad assicurare un servizio senza interruzioni, stabiliscono nel dettaglio l’articolazione dei servizi che vanno assicurati, fissando frequenze minime, fasce orarie e capacità dell’offerta. Il 14 maggio del prossimo anno scadono infatti i termini dell’assegnazione del servizio a Volotea, che oggi garantisce la continuità territoriale con l’isola.In una prima fase, i vettori potranno presentare alla Regione Sardegna l’accettazione del servizio per ogni singola rotta senza contributo pubblico, solo in un secondo momento potranno esercitare il diritto in esclusiva e con contributo pubblico, che verrà concesso per due anni tramite gara pubblica.