Gas Plus apre il cantiere di giacimento gas nel ravennate

Gas Plus

(Teleborsa) - Nella tarda serata di ieri è stata avviata la realizzazione del primo dei quattro pozzi di sviluppo del progetto Longanesi, dando così il via alla fase di sviluppo del più importante progetto italiano del Gruppo, ubicato in provincia di Ravenna, con riserve di gas 2P stimate in 1.100 milioni di metri cubi in quota Gas Plus.Tenuto conto del prossimo completamento del progetto di sviluppo MGD nel Mar Nero rumeno, avente riserve 2P in quota Gas Plus per oltre 700 milioni di metri cubi, con l’avvio dello sviluppo anche di Longanesi le riserve complessivamente in fase di sviluppo e di successiva messa in produzione rappresentano oltre il 40% delle riserve totali del Gruppo."La realizzazione del progetto Longanesi che fa seguito all’avanzato grado di sviluppo del progetto MGD nel Mar Nero rumeno, è unaha dichiarato. La messa in esecuzione di tale progetto vuole anche essere un segnale, rispetto all’attuale fase di estrema criticità degli approvvigionamenti di gas naturale, del contributo che possono dare leproduzioni nazionali, un elemento, riteniamo, da tenere in maggiore considerazione nell’attuale contesto, che ha evidenziato il ruolo indispensabile del gas naturale nel processo di transizione energetica. In tal senso il Gruppo ha peraltro la possibilità di dar corso ad interventi di riavvio di ulteriori concessioni a gas in Italia ed auspica, quindi, che il contesto normativo in itinere contempli l’utilizzodi tali risorse.