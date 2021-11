Germania, GFK: casi Covid e inflazione pesano su fiducia consumatori

(Teleborsa) - La quarta ondata e l'inflazione colpiscono la. Il sentiment, infatti, dovrebbe aver registrato un peggioramento a dicembre: sia le aspettative economiche che di reddito, insieme alla propensione all'acquisto, sono diminuite, in alcuni casi, in modo significativo.L', evidenzia per dicembre un valore di -1,6 punti, rispetto al +1 di novembre (rivisto da +0,9). Le attese degli analisti avevano indicato un peggioramento fino a -0,5 punti., con l'indicatore che scende di 15,6 punti a quota 31, ma si trova ancora su livelli elevati. L'indicatore sulla propensione all'acquisto scende ai minimi di nove mesi e si porta a 9,7 punti, mentre quello sulle aspettative dei redditi scivola di 10,4 punti a quota 12,9."Il sentiment dei consumatori è attualmente schiacciato da due fattori. Da un lato,che minaccia di sopraffare il sistema sanitario e potrebbe portare a ulteriori restrizioni. Dall'altro," - spiega-. "Leper il prossimosono ora alquanto fosche".