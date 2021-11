Giornata contro violenza sulle donne, AdR in prima linea: "Noi vi vediamo, non siete sole"

(Teleborsa) - Si moltiplicano le iniziative in occasione delvoluta dalleche l’ha istituzionalizzata ilcon una risoluzione dove questa violenza viene definitache, ad oggi, non viene denunciata, a causa dell’impunità, del silenzio, della stigmatizzazione e della vergogna che la caratterizzano".nel nostro Paese sonole donne morte dall'inizio dell'anno,in più rispetto all'anno scorso, 63 per mano del partner o dell'ex.Unrispetto al qualeholding che sta portandounbasato suanch'essadalleche riportano la scritta, all'aeroporto Leonardo da Vinci, ilcon un, anche la fontana dele la stessa palazzinaMa non solo. Oggi, in una giornata quanto maiaffida ad unil suo, vittime diL'invitoquesto il claim.Tutto parte da unfatto con le mani che viene "mimato"per lanciare un segnale d’aiuto silenzioso ma incisivo che, se compreso, può letteralmente salvare una vita: ilpiegato e lesimbolo - diventato popolare in tutto il mondo - dellacheE' quanto si legge negli opuscoli distribuiti oggi, a cura della società di gestionea tutti i passeggeri in partenza dall'aeroporto diPer sensibilizzare ulteriormente i viaggiatori, all'interno dei terminal, agenti in divisa delle forze dell'Ordine, personale di Aeroporti di Roma ed Enti di Stato, hanno distribuito ai viaggiatori dei"Troppe le donne uccise, troppe le richieste di aiuto non adeguatamente e tempestivamente raccolte.: con queste parole il Ministro della Giustiziaha raccontato presa d'atto di un sistema che non sta funzionando annunciando ilal quale lavorano cinque ministre, e che dovrebbe arrivare sul tavolo del governo la prossima settimana. Si punta a intervenire sulper rafforzare gli strumenti di prevenzione: quindi aumento di pena per i delitti di percosse e le lesioni e procedibilità d'ufficio.