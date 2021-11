Hedberg (WINDTRE): digitalizzazione tema centrale. Rete unica? Stato sia garante

(Teleborsa) - “Credo che l’Italia sia pronta a fare il salto digitale, adesso serve rapidità, perché lafarà compiere al Paese quel passo avanti essenziale per pianificare ile per attrarreIn questo, il ruolo del governo è decisivo”. Lo affermaamministratore delegato di WINDTRE, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.Laè un tema centrale, che passa anche dalla formazione: “Servonoche prima non erano richieste, non solo tecnologiche, continua il Ceo, ma anche la capacità di attrarre talenti motivati. Per Hedberg è, inoltre, fondamentaleattraverso il raggiungimento di “un equilibro tra l’interesse immediato dei consumatori e quello a medio termine del futuro digitale dei Paesi. Finora l’orientamento è stato quello di ridurre i costi per gli utenti finali, una scelta di concorrenza che ha avuto effetti positivi per il mercato ma che ha ridotto i margini di investimento per le imprese. Perciò – sostiene – ora una stagione di consolidamentoL’ad di WINDTRE si è soffermato, infine, sul tema dellariportato in auge dalla proposta messa sul tavolo dami pare che la questione sia superata, nella forma di cui si è discusso per un anno, anche alla luce del pronunciamento dell’Antitrust europeo.se questo vuol dire non duplicare gli investimenti e creare finalmente un quadro di chiarezza e trasparenza - afferma il CEO - che si traduce in velocità negli interventi necessari. Una soluzione in cui lo Stato garantisce un modello operativo esclusivamente all’ingrosso e l’indipendenza da singoli operatori - conclude - potrebbe contribuire a recuperare il ritardo dagli altri Paesi, aiutare i