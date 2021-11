Kolinpharma, nuovi brevetti per 3 prodotti in UE e USA

Kolinpharma

(Teleborsa) -ha ricevuto nuove concessioni di brevetto internazionali a conferma dell’efficacia e della validità della propria attività di Ricerca e Sviluppo. Dalla data di IPO salgono a 44 i brevetti totali, di cui 32 in Europa (5 in Italia), 6 in USA e 1 in Israele.ha ottenuto la concessione di brevetto Europeo n. EP3182969 con scadenza al 18/08/2035 e validità in Germania, Francia e Italia. MILESAX® è un integratore alimentare a base di Magnesio Bisglicinato Chelato, Boswellia serrata (titolata 30% Akba) e L-triptofano, che ha lo scopo di contribuire al benessere muscolare. L’informazione medica si rivolge esclusivamente al medico specialista, ortopedico, fisiatra, traumatologo e reumatologo.ha ottenuto la concessione di brevetto Europeo n. EP3182982 con scadenza al 18/08/2035 e validità in Germania, Francia e Italia. IVUXUR® è un integratore alimentare, a base di PACRAN® (estratto secco di mirtillo rosso), D-mannosio, Uva Ursina e Zinco, destinato al mantenimento del benessere delle vie urinarie. L’informazione medica si rivolge esclusivamente al medico specialista, ginecologo e urologo. E’ disponibile in due forme farmaceutiche, bustine e compresse tristrato a rilascio modificato.ha ottenuto la concessione di brevetto in USA n. 11090287 con scadenza 18/08/2035. ALMETAX® è un integratore alimentare a base di Acido Alfa-Lipoico, L-Triptofano, Curcuma (Curqfen®), vitamine B5, B6 e C, Cromo picolinato e Zinco, formulato pensando al benessere della donna nel periodo della menopausa. L’informazione medica si rivolge esclusivamente al medico specialista, ginecologo e urologo. E’ disponibile in due forme farmaceutiche, in compresse e stick orosolubili.Tutti e tre i prodotti sono certificati Kosher, Halal e Doping Free, privi di glutine e lattosio e corredati da osservazioni pre-cliniche e cliniche.