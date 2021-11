STM, collaborazione a Singapore per R&S su carburo di silicio

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, azienda italo-francese di semiconduttori parte del FTSE MIB, ha stretto unadi A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) per collaborare sulla Ricerca e Sviluppo (R&S) nel campo del(SiC) per applicazioni di elettronica di potenza nei mercati automotive e industriale. In particolare, l'IME diA*STAR e STM puntano a sviluppare e ottimizzare dispositivi integrati e package per moduli di potenza basati sul SiC che offranonell'elettronica di potenza di prossima generazione."Questa nuova collaborazione con l'IME promuove la, un'area in cui stiamo espandendo le nostre attività produttive in aggiunta a quelle di Catania", ha dichiarato, Direttore generale della macro-divisione Power Transistor e Vice President del gruppo Automotive and Discrete di STMicroelectronics. "La collaborazione pluriennale ci aiuterà ad ampliare le nostre attività di R&S globali nei diversi programmi esistenti gestiti da Catania e Norrköping (Svezia), che coprono l'intera catena del valore del SiC", ha aggiunto."Siamo lieti di collaborare con STMicroelectronics per sviluppare tecnologie all'avanguardia che rispondano alle esigenze del mercato in espansione dei veicoli elettrici - ha commentato il professore, Executive Director dell'IME - Queste iniziative consentiranno di ancorare nuove attività di R&S di grande valore a Singapore e diper la ricerca, l’innovazione e le imprese".