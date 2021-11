Vaccino Pfizer, Ema raccomanda uso per bimbi fascia 5-11 anni

(Teleborsa) -ha raccomandato di concedere un'estensione dell'indicazione per il vaccino Covid diper includere l'uso per i bambini di età compresa traE' quanto si legge in una nota dell'Ema. Il vaccino è già approvato per l'uso in adulti e bambini di età 12 e oltre.Con ildell'Ema, attesa una decisione dell'Aifa nelle prossime ore, come anticipato dal Presidenteche ha anche sottolineato come il"Se prima il 2% dei bambini contraevano l'infezione con la variante Alfa, oggi - ha detto ospite di 'Buongiorno' su SkyTg24 - stiamo arrivando al"Guardando i numeri, – ha aggiunto Palù –come era l’anno scorso maAlcune Regioni stanno superando la soglia critica di ricoveri in area medica e rianimazione ed ecco perché dobbiamo guardare con molta attenzione all’evolversi della pandemia"., infatti, nel nostro Paese continua a salire, seppur lentamente: ieri sono statii positivi ai test Covid individuati in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, il giorno prima erano stati 10.047. Sono invece 85 le vittime in un giorno.Ieri, intanto, via libera alle nuove misure per contenere la pandemia di Covid, anche in vista delle festività natalizie. Dal prossimo mese terza dose per tutti gli over 18 e si introduce l’obbligo di immunizzazione per alcune categorie, fra cui insegnanti e forze di polizia. Al via anche il "Green Pass rafforzato" (o "Super Green Pass”) che escluderà i non immunizzati da alcune attività in zona bianca, gialla e arancione. Con il nuovo decreto legge il certificato verde varrà