Violenza donne, Pamio (AdR): "Siamo qui per ricordare che donne devono essere protette"

(Teleborsa) - Il pollice piegato sul palmo della mano stratta in un pugno: la richiesta tacita di aiuto di tante donne vittime di violenza. Un gesto semplice ed efficace che Aeroporti di Roma oggi ha voluto ricordare , assieme aded alle forze di polizia che lavorano all', per sensibilizzare i passeggeri in transito nella. Ne ha parlato a Teleborsa, Vicepresidente Relazioni Esterne e Sostenibilità di AdR."Aeroporti di Roma oggi ha voluto, assieme a tutte le forze di polizia e le istituzioni che lavorano in aeroporto - in primis Enac - dare un messaggio importante alle donne, per dire che noi siamo qui e siamo pronti a dare supporto. E se questo messaggio dovesse servire, in aeroporto o fuori, a dare il coraggio anche ad una sola donna di chiedere aiuto, noi avremo raggiunto il nostro obiettivo"."Siamo qui, stiamo cercando di fare un'opera di sensibilizzazione in più, perché oggi è una giornata importante, sta accadendo intanti luoghi, contro la violenza sulle donne e verso una reale parità di genere"."In questa giornata, oltre ad un'esibizione, stiamo dando dei braccialetti alle persone che entrano in aeroporto, ai nostri passeggeriappunto, per sensibilizzare verso la violenza domestica e non nei confronti delle donne"."Come in tanti altri luoghi, abbiamo illuminato i nostri uffici e la nostra aerostazione di rosso e questa è solamente una parte dell'attività che stiamo facendo, per tutto il mese, per aiutare le donne a denunciare laddove ce ne sia necessità e per ricordare a tutta la società italiana che le donne sono una parte importante e devono essere protette".