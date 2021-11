Arera, accordo di sperimentazione su cybersecurity con Cy4gate e Inmatica

Cy4gate

(Teleborsa) - L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha siglato undi prodotti e servizi dicon, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato della cyber intelligence e cyber security a 360°, e Inmatica, attiva nel settore IT come System Integrator e fornitore di servizi informatici per la pubblica amministrazione ed enti privati. Tra le attività di collaborazione già avviate c'è l'integrazione della tecnologia proprietaria RTA e QUIPO di Cy4Gate a supporto di ARERA per il"L'obiettivo è quello di poterci dotare di tecnologie italiane che possano efficacemente monitorare e difendere le infrastrutture della Pubblica Amministrazione, grazie all'apporto di nuove competenze che saranno foriere di innovative capacità di contrasto al Cybercrime contribuendo, così, fattivamente alla tutela del perimetro nazionale di sicurezza cibernetica", ha commentato"L'accordo con l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente rappresenta per noi, ancora una volta, un forte segnale di fiducia dei clienti nei riguardi della customer value proposition che Cy4gate ha consolidato nell'ultimo triennio - ha affermato- e sottolinea il ruolo che la nostra società si è saputa ritagliare nel complesso e vasto panorama nazionale della Cyber Security"."La cybersecurity è oggi il presupposto imprescindibile per assicurare ai nostri clienti e stakeholders la capacità di tutelarsi dal grave rischio di interruzione dell’operatività con i conseguenti danni economici e reputazionali - ha dichiarato- Abbiamo individuato, pertanto, in Cy4Gate un partner affidabile nel settore, capace di esprimere le migliori potenzialità con QUIPO, piattaforma software di Decision Intelligence e RTA, soluzione di punta per la sicurezza cyber".