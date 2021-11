Decolla DiaSorin su prospettive di maggior ricorso a tamponi

DiaSorin

(Teleborsa) - Spicca il volo, che si attesta a 188,3, con un. Il titolo della multinazionale italiana quotata nell'indice FTSE MIB, attiva nel campo della diagnostica, sale sempre in giornate in cui domina il timore di nuove ondate di coronavirus e quindi il, che rappresentano il 30% dei ricavi dell'azienda di Saluggia. Le azioni di DiaSorin sono state anche sospese per eccesso di rialzo nel corso della mattinata.Le vendite di test sierologici e molecolari per il SARS-CoV-2 sono state pari adel 2021, in crescita del 60,4% rispetto ai 165 milioni di euro dello stesso periodo del 2020. Le entrate totali dell'azienda nel periodo sono state di 858,9 milioni di euro (+40,8% sui nove mesi del 2020). In occasione della presentazione dei risultati dei primi nove mesi, il CEO Carlo Rosa ha affermato che il Covid rappresenta 30% del business complessivo inclusa Luminex ( acquisita nel 2021 ), che lae che la pillola anticovid non avrà un impatto su volumi diverso rispetto a quello del vaccino.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo convista in area 192 e successiva a quota 201,8. Supporto a 182,3.