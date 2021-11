I brand di CNH Industrial conquistano la giuria dei German Design Award 2022

CNH Industrial

(Teleborsa) -ha conquistato due titoli di “” aigrazie ai prodotti dei propri brand STEYR e IVECO; i due ambiti riconoscimenti sono stati conferiti dal German Design Council, istituzione tedesca fondata nel 1953. I vincitori sono stati decretati da una giuria di 37 eminenti esperti di design da 10 diversi paesi, in rappresentanza del settore del design, del mondo imprenditoriale, accademico e scientifico.Ildel branddi CNH Industrial specializzato nel settore agricolo, è stato decretato “Vincitore” nella categoria Industry. La giuria è stata conquistata da un design caratterizzato dal perfetto equilibrio tra eleganza e funzionalità, con interni di qualità superiore che privilegiano le caratteristiche ergonomiche e il comfort dell’operatore ed esterni che esprimono compattezza, robustezza e risolutezza.Progettato per le missioni off-road più estreme, ildel brand di veicoli commercialiè stato a sua volta decretato “Vincitore” nella categoria Utility Vehicles. Hanno convinto la giuria le perfette proporzioni tra cabina e telaio, insieme al robusto paraurti in metallo massiccio, che esprimono potenza e sicurezza, elementi che richiamano il DNA del marchio.I dueottenuti ai German Design Award rappresentano il degno coronamento dell’incredibile lavoro svolto dal team di design di prodotto di CNH Industrial nelle specifiche categorie. Inoltre, testimoniano la vocazione dell’azienda a confermarsi costantemente ai vertici nel panorama mondiale delnei rispettivi settori. Tutto questo è frutto della ricerca incessante di uno stile e di una qualità ineguagliabili, che si traducono in unaunica e inimitabile.