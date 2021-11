Micron e UMC pongono fine a disputa legale sulla proprietà intellettuale

United Microelectronics Corporation

(Teleborsa) -, società taiwanese di semiconduttori, e, multinazionale americana operante nello stesso settore, hanno annunciato unsulla proprietà intellettuale (iniziata nel 2017). Le società ritireranno globalmente i loro reclami contro l'altra parte e UMC effettuerà undi un importo non divulgato a Micron.Le due società. Micron aveva accusato UMC di appropriazione indebita di segreti commerciali e di averli passati a una società sostenuta dallo stato cinese. A sua volta, UMC aveva denunciato la violazione di brevetto da parte di due delle sussidiarie cinesi di Micron.L'anno scorso, gli Stati Uniti hannoUMC per 60 milioni di dollari dopo che l'azienda taiwanese si è dichiarata colpevole di aver condiviso progetti di Micron e con la società cinese. UMC ha affermato chedi azioni non autorizzate di alcuni suoi dipendenti, che avevano precedentemente lavorato per Micron.